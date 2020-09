Arthur llegó a Juventus, elogió a Cristiano Ronaldo y tentó a Suárez

No será nada sencilla la temporada que viene para el Barcelona luego de lo que fue su eliminación de la última Champions League perdiendo 8-2 ante el Bayern Munich.

Todavía sin saber si Lionel Messi continuará en el club o no, varios futbolistas tomaron la decisión de alejarse del fútbol español por un tiempo.

Fue el caso de Arthur, que hoy mismo fue presentado como refuerzo de lujo de la Juventus que dirige Maurizio Sarri.

En su presentación, expresó: "Es un día muy importante para mí, agradezco a mi familia, a los directivos, a Fabio y a todos los que me recibieron. Tengo el privilegio de jugar con grandes jugadores, jugar con Cristiano Ronaldo es casi la realización de un sueño”.

Sobre el por qué del cambio, dijo: "El proyecto me convenció mucho, es muy ambicioso. Aún no he hablado con Pirlo. Ha jugado al fútbol como pocos, se mueve y juega de una manera única. Es un privilegio jugar para un entrenador así. Todavía no hemos hablado de la forma y la posición en el campo”.

Y hasta se animó a tentar posibles compañeros: "No he hablado con Luis Suárez, no conozco su situación, así que creo que los directivos pueden responder con más detalle. Es un gran jugador, si tuviera la oportunidad de jugar con él sin duda aportaría un gran valor al equipo”.

Para cerrar, soltó: "La Juve ha invertido mucho por mí y tengo mucha ilusión por cumplir los compromisos adquiridos. Una de las principales razones de estar aquí es ganar la Champions. Aquí puedo jugar con jugadores importantes, trabajaré con mis compañeros para alcanzar ese objetivo y muchos otros”.

Lee También