La promesa de Néstor Araujo si Celta de Vigo se mete en puestos europeos

Néstor Araujo es uno de los defensores mexicanos con mejor presente. Ha tenido un gran paso por la Liga MX y, debido a su buen rendimiento, decidieron comprarlo de Europa. El zaguero central se destaca en la Liga de España, jugando para el Celta de Vigo, quien se ha salvado del descenso la temporada pasada.

Los futbolistas del conjunto español aseguraron que intentarán meterse en zona de puestos europeos y dejar bien parada a la institución. El oriundo de Guadalajara platicó con los aficionados Alfonso y Aida durante el evento 'Periodistas por un día', y prometió raparse si logran ese objetivo.

"No recuerdo estar sin pelo, pero si llegamos a ese objetivo me quito todo el cabello y me rapo a cero", destacó el futbolista con paso por Cruz Azul y Santos Laguna. Recordemos que ha debutado con La Máquina, allí por el 2010, club donde ha permanecido por cuatro años.

Néstor Araujo y una promesa con Celta de Vigo. Getty Images.

Más adelante, dialogó acerca de cómo ha sido su adaptación en la Liga BBVA, confesando que se le ha vuelto bastante difícil poder jugar de otra forma, totalmente distinta a la que estaba acostumbrado.

"La Liga Española tiene, aparte de cantidad y los jugadores yo creo que los mejores del mundo, tiene un ritmo y una velocidad de balón, ritmo de juego y... no ha sido fácil. Me tomaron, te digo, fueron cinco o seis meses lo que me tomó para adaptarme a La Liga", sentenció.

