Lautaro explicó el motivo por el que no se fue al Barcelona: "Estuve muy cerca"

Lautaro Martínez está viviendo el mejor momento de su carrera; consolidado en el Inter, campeón de la Serie A, titular en la Selección Argentina y con una familia conformada. El Toro es una de las grandes esperanzas para la albiceleste de cara al futuro y promete tener una carrera ejemplar. Gracias a su gran presente en el viejo continente, el argentino sonó muchísimo para sumarse a las filas del Barcelona.

En ESPN F90, Sebastián Vignolo y su equipo tuvieron la posibilidad de charlar con el goleador, y una de las preguntas que le hicieron fue acerca de ese rumor. Lejos de tirarla para afuera, el ex-Racing aseguró que la posibilidad existió: "Sí, estuve cerca de Barcelona. Fueron cosas muy importantes para mí".

Posteriormente, el atacante reveló el motivo por el que no terminó llegando a Cataluña: "Al final tenían problemas económicos y ahi la decisión fue quedarme en Inter para seguir creciendo. Por suerte pude conseguir un título". Cabe destacar que las negociaciones se dieron en la época donde Josep María Bartomeu seguía encabezando la directiva del conjunto culé.

"Cuando estábamos en eliminatorias hablé con Leo. Era una linda oportunidad para mi y estuve realmente muy cerca pero por pequeños detalles no se pudo dar. Me quedé en el Inter, seguí peleando, entrenando y creo que acerté porque hoy tengo un título", confesó el Lautaro sobre sus conversaciones con Messi y agregó: "Leo es muy tranquilo, no se metía. Me preguntaba como estaba la situación y no mucho más".

