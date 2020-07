Lo confirmó la presidenta: Javier Aguirre no continuará siendo el entrenador de Leganés

En el día de ayer, Real Madrid y Leganés igualaron 2-2. El conjunto dirigido por Javier Aguirre tenía la obligación de ganar para salvarse del descenso. Sin embargo, empató y se fue a la Segunda División del futbol español.

El entrenador mexicano llegó al conjunto Pepinero con un solo objetivo: salvarlo del descenso. Al no cumplirse dicha meta, el domingo llegó el castigo para la institución de la cual María Victoria Pavón es presidenta.

"No (sigue con el club), él nos dijo que no. Que no habría conseguido el objetivo al que había venido. No lo hemos hablado muy enserio, pero él lo dio como que se había despedido. Me imagino que mañana charlaremos, pero veo difícil que siga", señaló María en una charla para el Chiringuito TV.

➡️"ESTÁ CLARO que era PENALTI de JOVIC".



➡️"HABLAREMOS con AGUIRRE, pero veo DIFÍCIL que siga".



��Victoria PAVÓN, presidenta del @CDLeganes, en DIRECTO con @marcosbenito9. #ChiringuitoLeganés pic.twitter.com/Z2EwvcG42C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2020

Y agregó: "No quiero hablar de polémica, está claro que era un penal, pero no lo pitaron. Al final hemos descendido y eso no puede volver. Estamos muy molestos porque han sido muchos puntos los que nos han quitado esta temporada, está claro que hicimos las cosas mal, pero los árbitros también nos han ayudado a conseguir el objetivo de descender".

Para finalizar, al salir del Estadio Butarque, la presidenta expresó sus sentimientos de angustia y se lamentó por lo sucedio, asegurando que mantuvieron la ilusión intacta hasta el último segundo. "Nunca había vivido un descenso. Hemos aguantado la ilusión al último segundo, pero no ha podido ser", sentenció.

Lee También