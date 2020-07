América en campaña: fanáticos piden a Javier Aguirre en reemplazo de Miguel Herrera

Fue la crónica de una muerte anunciada, pero de todos modos Leganés peleó. Antes de la última jornada frente al Real Madrid, el conjunto dirigido por Javier Aguirre consiguió un total de 10 puntos sobre 12 en juego. Y verdaderamente ilusionó a todos los aficionados de los Pepineros con la permanencia en La Liga.

Este domingo no hubo grandes noticias. Celta de Vigo dejó puntos ante Espanyol en Barcelona pero a los de las afueras de la capital de España tampoco les salieron las cosas bien. Igualaron 2-2 ante el Merengue en Estadio Municipal de Butarque y terminaron descendiendo a la segunda categoría.

El Vasco consuela a Roberto Rosales (Getty Images)

En conferencia de prensa, el Vasco arrojó una frase sobre su futuro en Europa: "Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de sacar dos puntos más hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo, es normal que prescindan de mí. No me han dicho nada. Es tiempo de reflexión".

Tenemos lo más importante para volver... De verdad, GRACIAS afición �� pic.twitter.com/kSLXhrH9nY — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 19, 2020

A partir de eso, algunos aficionados del América empezaron una campaña en redes sociales. Está claro que no están conformes con el papel de Miguel Herrera después de no haber podido conseguir una victoria en los tres clásicos de la Copa por México, y por eso ya le andan buscando reemplazante...

El experimentado estratega mexicano surgió de las Fuerzas Básicas de las Águilas y tuvo dos etapas en el Nido. De hecho, consiguió consagrarse campeón representando a los colores azulcremas en la temporada 1983/1984. ¿Tendrá la oportunidad de volver y conducir desde el banco de suplentes?

Javier Aguirre llegando al América ahora que descendió el Leganés. Solo imaginen lo hermoso que eso sería. — Antonio Nome de Bris �� (@Antoniosaiyajin) July 19, 2020

Que el America de traiga a Javier Aguirre! — JMorales (@JaimeTonho) July 19, 2020 Que ganas de tener a Javier Aguirre en el América. Que no sé si se juegue espectacular, pero autocrítica habría y de sobra. Humildad, pero también huevos (en algunas veces) y no sentirse intocable e inmamble. — El Gran Señor. (@ese_aleHx) July 19, 2020 Una vez confirmado el descenso de Javier Aguirre, cubre el perfil para asumir el cargo del América. Total, Herrera cuando llegó por primera vez, traía dos descensos en su espalda...#FueraPiojo — Kamikaze (@memokamikaze38) July 19, 2020 Inicia campaña para promover a Javier Aguirre al América en 3, 2, 1... pic.twitter.com/2QeGYbpZmh — El PRODU (@ProduOficial) July 19, 2020

