Lo destruyeron: prensa italiana criticó a Hirving Lozano tras la victoria de Napoli sobre Benevento

Hirving Lozano está pasando por un gran momento futbolístico en Napoli. El extremo mexicano se ganó un lugar en el once inicial de Gennaro Gattuso para la temporada 2020/21 de la Serie A y no la para de romper. Ya lleva acumulados varios goles y, en casi todos los encuentros, ha sido una de las grandes figuras.

Sin embargo, en su último partido, en donde los Azules vencieron por 2-1 al Benevento, el Chucky no ha tenido un buen rendimiento y ha sido reemplazado a los 58 minutos de juego. Ante esto, fue duramente criticado por la prensa italiana, quienes lo compararon con José Callejón.

"No es una fotocopia de Callejón, no puede ocupar el papel del hispano. Se presenta en el área de portería con poca ganancia", destacó Tuttosport. Recordemos que el español fue vendido a la Fiorentina, luego de estar 8 años en el club, ganarse el cariño de la gente y dejar una huella marcada para siempre.

Hirving Lozano fue duramente criticado. Getty Images.

Por otro lado, Gazzetta dello Sport mencionó lo siguiente: "Confirmó el descenso demostrado ante AZ Alkmaar en la Europa League". Haciendo referencia al flojo partido de Hirving ante la escuadra holandesa, donde cayeron por 1-0 en su primer partido por la Europa League.

Y por último, Corriere dello Sport no fue tan crítico y mencionó lo único bueno que ha hecho el jugador de la Selección Mexicana en todo el partido: "El único destello de la pena no concedida", debido al penal que le cometió Damm Foulon, pero que no fue pitado por el silbante.

