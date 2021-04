Más preocupación: nueva lesión de David Ospina con el Napoli en Italia A

Aunque David Ospina tuvo una destacada reaparición con el Napoli enfrentando a la Sampdoria, el portero colombiano volvió a resentirse tras ese partido. Allí tuvo un choque al principio del juego y luego se confirmó una nueva lesión muscular que lo tendrá de baja por las siguientes dos semanas, al menos.

Como confirmaron varios medios italianos, David Ospina se reportó al más reciente entrenamiento del Napoli y allí comenzó a sentir nuevas molestias. Tras una primera evaluación, se diagnosticó que el portero sufre de una distensión muscular. El cuerpo médico del equipo de Gatusso le dará al cafetero reposo por los siguientes 15 días.

Así las cosas, el guardameta antioqueño se estaría perdiendo los siguientes juegos del calendario de Serie A con el Napoli:

- Napoli vs. Inter de Milán (Domingo, 18 de abril)

- Napoli vs. Lazio (Jueves, 22 de abril)

- Torino vs. Napoli (Lunes, 26 de abril)

- Napoli vs. Cagliari (Domingo, 2 de mayo)

Napoli confirmó la lesión de David Ospina que lo tendrá de baja en Italia por las siguiente cuatro fechas de la Serie A:

�� | Tras la lesión muscular sufrida en el partido del domingo, contra la Sampdoria, David Ospina ���� se sometió a pruebas instrumentales que revelaron una distensión de primer grado en el tendón de la corva izquierdo.#ForzaNapoliSempre �� pic.twitter.com/2FBbFtK0Vt — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) April 14, 2021

Lee También