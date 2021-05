Sport prende las alarmas: "Barcelona teme que Dembelé quiera irse gratis en 2022"

La llegada de Ronald Koeman parecía haber cerrado ese círculo de lesiones, malos hábitos, inconvenientes e irregularidad que había caracterizados su paso por el Camp Nou. En lo que era su temporada más prometedora como Blaugrana, algo parece haberse roto entre jugador y DT, por lo que en Cataluña han empezado las especulaciones sobre su futuro: “Barcelona teme que Dembelé quiera irse gratis en 2022”.

Diario Sport asegura que pese a sus buenos números y rendimiento, la relación Koeman-Dembelé ha dado un paso atrás. En lo que fueron unos primeros 3 meses del año más que positivos para el francés, este parecería no haber entendido su suplencia en la final de Copa ante el Athletic, donde su entrenador apostó por Antoine Griezmann al lado de Messi en ataque.

¿Un punto sin retorno?

Desde aquel 17 de abril que Dembelé no ha vuelto a ser titular con un equipo que ha echado en falta el desborde el extremo. Con solo 13 meses de contrato por delante y a sabiendas de su impulsividad en los últimos años, en Barcelona temen no solo por que el jugador no quiera renovar su vínculo con el equipo, sino por que termine apostando por una salida donde los Culés no vean un solo euro.

Si hay algo que había caracterizado el primer año de Koeman era justamente el volver a enderezar la cabeza de Dembelé. Con 41 partidos, 10 goles y 4 asistencias, el galo vivía su temporada más regular desde 2017. Una que incluso le valió para volver a su selección y que ha sido fruto de elogios por parte de compañeros, directivos y entrenador.

Tras 5 suplencias consecutivas y un contrato que vencerá en 13 meses, en Cataluña aseguran que Barcelona no se perderá la chance de ingresar dinero por un jugador cuyo valor asciende a los 50 millones de euros. La dramática situación económica del equipo es uno de los principales problemas de la institución y según apuntan desde Sport, el ‘Caso Dembelé’ podría suponer un punto y final a su estancia en el Camp Nou.

Lee También