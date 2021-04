Durísima sanción para Koeman: se perderá el partido más importante del Barça

Como si el Barcelona no tuviera demasiado con la derrota ante Granada que le quitó la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla de LaLiga. El Comité de Competición sacó rápidamente la resolución para el caso de Ronald Koeman, que debió ver todo el segundo tiempo desde la grada luego de ser expulsado.

El director técnico del conjunto catalán vio la tarjeta roja de parte del árbitro Pablo González Fuertes, luego de que este le dijera unas palabras al cuarto árbitro que ameritaban la expulsión. Según el informe, se conoció que el neerlandés le dijo "vaya personaje" al colegiado suplente, luego de haber sido advertido por su comportamiento.

Finalmente, el Comité de Competición le aplicó el artículo 117 y fue sancionado con dos fechas de suspensión. De esta manera, el entrenador no podrá estar presente en el choque ante Valencia del próximo domingo ni en el choque clave ante Atlético Madrid.

La ausencia de Koeman ante los dirigidos por Diego Simeone es una dura baja para los de Lionel Messi y compañía, teniendo en cuenta que ese será un duelo importantísimo para definir el liderato de LaLiga. El DT deberá verlo desde las gradas.

Qué dijo Koeman sobre la expulsión

En la rueda de prensa post-derrota, Ronald mostró todo su inconformismo luego de ser echado por el colegiado: "No lo entiendo porque según Carlos Naval han puesto en el acta que he faltado el respeto al cuarto árbitro. No he dicho nada malo. No he insultado. Es increíble. Pero si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista de la noche".

Lejos de controlarse, agregó: "He comentado algo, pero con todo el respeto. Yo no me he equivocado. He comentado varias jugadas de forma respetuosa con el cuarto árbitro. Que me diga qué palabras he usado... No he usado ni una palabra fea. Él me contesta de una forma que no es buena. Él me ha faltado el respeto a mí. Si ponen en el acta algo que no he dicho, tengo que hacer algo. Me afecta no sentarme en el banquillo, porque no he hecho nada malo".

Lee También