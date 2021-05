La frase de Piqué para el Real Madrid tras empatar con el Atlético

Una nueva oportunidad dejó el Barcelona para depender de ellos mismos para ganar LaLiga de España. El conjunto de Ronald Koeman se enfretó ante el Atlético Madrid de Diego Simeone y todo terminó 0-0 en el Camp Nou. De esta manera, ambos le dieron la gran chance al Real Madrid de en el duelo ante Sevilla dar un gran paso rumbo al campeonato.

Si los dirigidos por Zidane ganan todo lo que queda en el camino para ellos, lograrán defender con éxito la corona que se supieron poner la temporada pasada. De igual manera, fue Gerard Piqué quien habló tras el empate de local, dejando un mensaje para el eterno rival, y explicando por qué todavía se ve con chances de campeonar.

"Después de este resultado, el unico que depende de sí mismo es el Real Madrid, ¿qué crees que puede pasar?", le consultó el periodista en campo de juego, a lo que el central respondió: "Puede pasar de todo, por lo que ha pasado en LaLiga también el estado anímico de cada uno seguro que afecta, está totalmente abierto, es verdad que el Madrid ganando cuatro partidos es campeón, pero bueno, me gustaría ver si alguien ha ganado cuatro partidos seguidos este año, nosotros sí lo hemos hecho".

Luego, siguió: "Está costando, para los grandes, mantener la regularidad, los puntos son los que son, creo que llevamos 70 y pico puntos quedando tres partidos de liga, eso demuestra que será una de las puntaciones más bajas en los últimos años del campeonato, y te indica que la igualdad, al no haber público, es más, eso hace que si ganamos los tres partidos, yo me veo con opciones".

Y cerró: "No tengo una bola de cristal, no sé qué va a pasar, nuestro objetivo como club es luchar hasta el final, desde que estoy aquí, en 12 o 13 temporadas, en la mayoría de ellas, por no decir todas, hemos competido hasta el último partido, y eso vamos a hacer, sabiendo que si no dependemos de nosotros es porque no hicimos los deberes, y es una pena, porque veníamos los últimos meses compitiendo muy bien, y eso nos ha dado para competir hasta el final, que es el objetivo principal del club".

