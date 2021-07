Mercado: cuentan en España si Sergio Ramos será un aliado o enemigo de Real Madrid en el fichaje de Mbappé

Sergio Ramos ha comenzado oficialmente su primera experiencia fuera de España. PSG se lleva a uno de los grandes protagonistas en el fútbol europeo en los últimos años en un traspaso libre que ha ejemplificado a la perfección el poderío económico de los parisinos. En Real Madrid se quedan sin un capitán que habrá que ver si es amigo o enemigo en el fichaje de Kylian Mbappé.

En España las posturas en cuanto al interrogante que ahora mismo recorre los medios son distintas, pero comparten un punto en común. La llegada de Ramos a París va a generar un cambio en la situación de Mbappé. El crack de 22 años disfruta de sus vacaciones junto a Benzema mientras en Francia esperan que en uno días confiese que quiere hacer con su futuro.

Aliado o enemigo, esa es la cuestión

El zaguero de 35 años fue claro: “Vine a ganar todo”. Ramos sabe que en Madrid seguirán muy de cerca su actuación con el equipo de la capital francesa, donde todo lo que no sea ganar la Champions está visto prácticamente cómo un fracaso. Si bien en AS marcan que las relaciones entre clubes son buenas, en Real Madrid todavía no saben que le aconsejará el mítico número 4 a Kylian Mbappé Lottin.

Por otro lado, desde el Chiringuito de Jugones el tertuliano Cristóbal Soria asegura que Sergio Ramos y el delantero ya se han contactado: “Ya se comunicado con todos sus compañero, incluido Mbappé, quien le ha dado la bienvenida. Han hablado de ganar cosas juntos el próximo año, cosas grandes”.

Habrá que esperar al final de la Eurocopa y el inicio de la pretemporada en PSG para Kylian Mbappé de cara a conocer cuales son realmente sus intenciones. El punta está en el ojo del huracán luego de su pobre actuación en el torneo de selecciones y sea cual sea su destino, Ramos ya está actuando de ‘amigo’ o ‘enemigo’ para Real Madrid.

