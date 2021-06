Sergio Ramos se lleva un nuevo golpe en un 2021 para el olvido

En casi 7 meses se quedó sin club, acabó yéndose de Real Madrid, no pudo levantar ningún título y tuvo que perderse la Eurocopa. El 2021 de Sergio Ramos da para una autentica película de terror donde el zaguero no para de recibir golpes. Y es que hace minutos se ha confirmado que el español no podrá disputar el único torneo que le faltaba por ganar en su exitosa carrera.

Luis De La Fuente, entrenador de la selección española que viajará a Tokio para quedarse con el oro Olímpico, tampoco contará con Sergio Ramos para un torneo en el que se había especulado bastante con su presencia. Tras ser comunicado por Luis Enrique que no haría parte de la delegación que ya está en cuartos de la Euro, el central apostaba por defender los colores de La Roja en suelo asiático.

Hombres por encima de nombres

Así defendió el entrenador de la España olímpica la ausencia de Ramos, quien hubiese podido entrar en su lista producto de la normalita que avala la convocatoria de tres jugadores que superen los 24 años. Sin complejos, De La Fuente admitió que quiso premiar a los jugadores que tienen a los europeos en Tokio 2020.

"Con algunos sí que he hablado, futbolistas que han estado en las últimas convocatorias, pero no entendía que tenía que hacer algún aparte con él, entiende perfectamente las circunstancias que me llevan a tomar estas decisiones, que son muy pensadas y consensuadas. No había lugar a esa llamada", declaraba el DT durante la rueda de prensa entregada en Madrid.

En cuanto a la lista, España contará con un equipo de lujo en el que hasta 6 jugadores de presente selección de Luis Enrique en la Eurocopa, también lo harán en Tokio. Si bien desde Cadena SER aseguran que Barcelona pedirá la desconvocatoria de Pedri, La Roja apunta a ser junto a Francia uno de los candidatos más firmes al oro.

Álvaro Fernández, Unai Simón, Álex Domínguez, Mingueza, Vallejo, Eric García, Pau Torres, Óscar Gil, Miranda, Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler, Pedri, Bryan Gil, Marco Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal, Rafa Mir y Puado conforman una lista que supone el último gran golpe a Sergio Ramos.

