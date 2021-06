Real Madrid: Sevilla ya sabe que será del futuro de Sergio Ramos

Restan 20 días para que inicie una nueva ‘Era Ancelotti’ en Real Madrid y 16 para que Sergio Ramos abandone el club con el que levantó decenas de trofeos. Con poco tiempo para encontrar un acuerdo que permita ambas seguir de la mano hasta el retiro del defensor, Sevilla intentó meterse de lleno para lograr el regreso de un hijo pródigo. Desde Andalucía, aseguran saber qué hará el futbolista con su futuro.

Ofertas formales, reuniones con su hermano y agente, guiños a su entorno y hasta charlas con Lopetegui para que le meta en su proyecto. Sevilla ha intentado todo en los últimas días para convencer a Sergio Ramos, quien es confeso hincha de los hispalenses y nunca cerró la puerta a un regreso pese a su intención de colgar los botines como Merengue.

En una charla con Sky Sports donde se analizó el plan del club para meterse de lleno en la última Liga, Monchi, director deportivo del Sevilla, confesó que ya sabe que pasará con el mítico número 4: "Sergio Ramos es jugador del Real Madrid. Creo que él está en conversaciones ahora para seguir en el Madrid y sólo puedo decir esto".

¿Destinados a entenderse?

El ego de Florentino Pérez y Sergio Ramos ha sido uno de los grandes motivos por el que el capitán todavía no ha firmado su nuevo contrato. Ambas partes quieren continuar de la mano, pero no a cualquier precio. Demandan lo que creen merecer en una batalla donde el que llame primero, quedará cómo perdedor. Sin títulos en los últimos 12 meses y con un club al que le acumulan los problemas entre lesiones, Superliga y la polémica salida de Zidane, ¿Pueden permitirse no llegar a un acuerdo?

Sin grandes nombre para reemplazarle y con una importante ausencia de ídolos desde la salida de Cristiano Ronaldo, Real Madrid y Sergio Ramos parecen estar destinados entenderse. Sevilla podría haber tirado la toalla, por lo que queda la duda de quien llamará primero a quien.

