A mediados del 2013 y con apenas 21 años, Neymar decidió armar las valijas y trasladarse a España para afrontar uno de los retos más importantes de su carrera: jugar en el Barcelona.

Adaptándose desde el primer instante a la institución de la Liga Española, Ney encontró su lugar en el mundo y conformó a su vez uno de los tridentes ofensivos más letales de la historia junto a Lionel Messi y Luis Suárez.



Cuatro años después de arribar, el crack de Brasil hizo lo propio y, siguiendo sus deseos de continuar creciendo, se mudó a Francia para pasar a defender la camiseta de París Saint-Germain.

En diálogo con Mundo Deportivo, La Pulga rememoró los días en los que compartió vestuario con el artillero y no dudó siquiera un instante en elogiar el nivel de su ex compañero. "Lo digo muchas veces, a nivel deportivo Ney es uno de los mejores del mundo y me encantaría que volviese", manifestó sin ocultar su deseo de volver a encontrarse con Ney.

Recordando el carisma distintivo del oriundo de São Paulo, el argentino continuó: "Era una persona muy alegre, estaba siempre contento, se divertía tanto dentro como fuera de la cancha. Hacía que el vestuario tuviera una alegría diferente".

Haciendo referencia al posible retorno del delantero del cuadro de la Ligue 1, Messi exteriorizó: "Él está con mucha ganas de volver, siempre se mostró arrepentido. Él hizo mucho por volver y eso sería el primer paso para intentar llegar".

