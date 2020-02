Es difícil explicar lo que significó y genera Diego Maradona en Napoles. San Genaro, patrono de la ciudad, quedó opacado en las épocas de oro del 10. Fue el verdadero D10S de la ciudad.

Hoy, muchísimos años después de su retiro, el campeón del mundo con Argentina despierta la misma devoción en los napolitanos. Hay banderas de él por todos lados, paredes pintadas con su rostro. Lo aman.

Por los octavos de final de la Champions League, Barcelona enfrentará a Napoli y Lionel Messi pisará, por primera vez, el San Paolo.

En diálogo con Mundo Deportivo, La Pulga se mostró más que entusiasmado: "Hace mucho tiempo que tenía muchas ganas de ir a ese estadio y nunca nos tocaba. Al final llegó y tengo mucha ilusión por ver cómo es, si bien es otro estadio porque está remodelado y la gente está de otro modo. La experiencia de jugar ahí será muy bonita".

Además, contó: "Conozco a los napolitanos y la locura que tienen por el fútbol. He tenido compañeros que han jugado ahí como el ‘Pocho’ (Lavezzi) y me contó muchas cosas de las que vio y me hace mucha ilusión ir allí".

No será un partido más para él. Tampoco lo será para la ciudad, quien se vestirá de fiesta para recibir al mejor futbolista del fútbol actual.

