El agente de Haaland coqueteó con Real Madrid y también con Barcelona

Con apenas 20 años, Erling Haaland se ha transformado, sin ningún tipo de dudas, en uno de los jugadores del momento. Es que este temible delantero noruego deslumbra partido tras partido con la camiseta de Borussia Dortmund, exponiendo rendimientos realmente asombrosos y acumulando un promedio de gol digno de los cracks.

Como consecuencia de ello, y, como no podía ser de otra manera, el exjugador de Bryne, Molde y Red Bull Salzburgo es seguido, desde hace tiempo, por los equipos más poderosos del mundo. Inclusive, Haaland ya disputó 10 partidos oficiales con el seleccionado noruego, en los que pudo aportar la muy buena suma de seis anotaciones.

En medio de ese panorama, Mino Raiola, representante de Haaland, salió al cruce, le brindó declaraciones al medio de comunicación español 'As' y no tuvo demasiados pelos en la lengua al referirse a la posible transferencia del delantero. Es que los dos equipos más importantes de dicho país, Real Madrid y Barcelona, desean ficharlo.

"Fichar por el Barcelona es complicado pero no imposible. Ese es el trabajo de un dirigente de un club. Es igual para los clubes que para los jugadores. Pasa un tren y qué hacés, lo tomas o no lo tomas. Y esa es la gran cuestión", comenzó exteriorizando el agente del futbolista que acumula nada más ni nada menos que 102 goles en 149 partidos a nivel de clubes.

"Permitirse no lo sé porque no estudié sus finanzas, pero creo que sí. Creo que todos pueden permitirse fichar a Haaland. Pero la pregunta es otra: ¿Real Madrid puede permitirse no comprar a Haaland? ¿Y el Barcelona?", profundizó Raiola, coqueteando de manera clara y contundente con dos de los equipos más poderosos del planeta.

"Lo que sabemos hoy es que Borussia Dortmund habló muy en serio con nosotros y nos dijo: 'No lo vendemos'. Y esto es lo seguro. Hay que ver si ese deseo existe hasta el 1 de septiembre. En mi cabeza está la opción de venderlo este mismo verano, en la de Borussia Dortmund parece que no", completó el reconocido y mediático representante de jugadores.

