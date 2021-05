Mkhitaryan, Smalling y Pedro, los rostros familiares de Mourinho en su aventura en Roma

The Special One regresa a la Serie A con el objetivo de volver a ser protagonista. Tras su confirmación como técnico de la Roma, José Mourinho empieza a preparar un equipo en el que se encontrará a partir del 1 de julio con caras familiares. Mkhitaryan, Smalling y Pedro ya fueron dirigidos por el luso en la Premier League.

Tras once años donde vivió de todo entre Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Tottenham, Mourinho regresa a Italia para levantar aun gigante en horas de bajas. En lo que son sus primeras horas de planeación para una temporada 2021/2022 donde los romanos buscarán pelear por Europa, el portugués puede estar tranquilo en cuanto a que algunos jugadores del plantel ya conocen su idea.

"Mourinho ha sido el técnico más difícil que me ha entrenado”

Así definió Henrikh Mkhitaryan su paso por el Manchester United mientras The Special One estaba al mando del equipo. El volante armenio convivió durante dos temporadas con Mou en Old Trafford y si bien llegaron a ganar hasta 4 títulos, la relación acabo por dinamitarse. Luego de 63 partidos, 13 tantos y 10 asistencias, su destino sería el Arsenal luego de que definiese al luso como un hombre insaciable.

La segunda cara conocida que encontrara Mou en Roma pasa por un Chris Smalling que alcanzó a disputar 91 encuentros con el nuevo DT giallorossi en Manchester. A pesar de no ser un fijo en los onces, el central contó con toda la confianza del Special One.

Por último está un Pedro que sufrió y también jugó con Mourinho. Durante su etapa en el Barcelona se encargó de marcarle goles en aquellos infernales Clásicos, mientras que hizo parte de los últimos meses del luso en Stamford Bridge. A sus 33 años, el español es sin dudas uno de los jugadores a recuperar en el futuro. Sea una ventaja o no, el flamante DT de la Roma se encontrará con viejos conocidos el próximo 1 de julio.

