Neymar: "No saber cuándo volverá el fútbol me da ansiedad"

A raíz de la expansión del coronavirus a lo largo y ancho del planeta, muchos países se vieron forzado a detener todas sus actividades y comenzar a tomar medidas preventivas al respecto. El fútbol, sin verse exento del problema en cuestión, tuvo que decir adiós de forma momentánea en muchos territorios para preservar lo máximo posible la salud de los jugadores.

Lógicamente, dada las circunstancias especiales y particulares presentadas, los futbolistas tuvieron que llevar sus rutinas puertas adentro de sus hogares. Transformando sus casas en gimnasios para mantenerse en forma no perder el nivel de intensidad propio del fútbol profesional, muchos diagramaron circuitos especiales para trabajar en conjunto con los Cuerpos Técnicos de sus correspondientes clubes.

Neymar se encuentra aislado en su casa de Brasil, trabajando para mantenerse en forma (Foto: Instagram)

Neymar, por ejemplo, decidió retornar a su Brasil natal antes que todo empeorase para ejercitarse en un ambiente más vinculado a sus raíces y no sentirse apartado y alejado de su lugar favorito en el mundo. Aislado en su residencia ubicada en el territorio carioca, el hombre del PSG habló con su sitio oficial y desveló algunas de las emociones que al día de la fecha lo atraviesan.

Confesando que lo moviliza con cierto temor el hecho de desconocer una fecha concreta para la cual el fútbol vuelva a ser una actividad más en el planeta y todo regrese a la normalidad, el ex futbolista del Barcelona indicó: "No saber cuándo volverá el fútbol me da ansiedad. Verdaderamente extraño jugar, competir, el ambiente del club, mis compañeros del PSG... ¡Extraño el fútbol!".

Dejando todo en manos del destino y a la espera que todo vuelva a ser como antes, el atacante del conjunto parisino, poniéndose también del lado de los aficionados, completó: "Estoy seguro que los hinchas también quieren volver a ver a todos en el campo de juego lo más pronto posible. Espero que la decisión salga lo más pronto posible".

