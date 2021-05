Semana decisiva para Pochettino y Neymar en PSG: Semifinal de Copa y poder la chance no ganar títulos 9 años después

No son tiempos fáciles en París. Tras la eliminación de Champions y en medio de las negociaciones con sus estrellas para armar un equipo de lujo, PSG se dejó media Ligue One anoche ante Rennes. Con Lille a un solo pasó del título, Pochettino y Neymar se juegan una semana clave donde podrían dejar al equipo de la capital francesa sin conquistas por primera vez en 9 años.

Sin la presencia de Mbappé pero con el brasilero recién renovado hasta 2025, PSG volvió a dejarse puntos en lo que es una de sus Ligue One más bajas desde que el dinero de Qatar adquiriese el club. Si no gana ante Reims el próximo fin de semana, Lille tiene la chance de consagrarse como ganador de un torneo donde los capitalinos nunca han podido agarrar la velocidad crucero que le ha hecho dominar Francia en los últimos años. La chance de no ganar títulos por primera vez en 9 años, es una realidad.

Salvar un año cargado de problemas

Se fueron Thiago Silva y Thomas Tuchel, símbolos del equipo que perdió la final de Champions pasada y que ahora disputarán el título con Chelsea. En liga se tienen los números más bajos de la última mitad de década y el futuro de Mbappé está en el aire. Paris Saint Germain vive su campaña más difícil en el plano deportivo al mismo tiempo que se reportan gracias a la pandemia, pérdidas por encima de los 200 millones de euros.

La semifinal de Copa el miércoles ante Montpellier definirá buena parte de una temporada donde las posibilidades de no levantar grandes trofeos aumentan con cada partido. Pochettino y Neymar buscarán salvar un año cargado de reveses donde el resultado final podría ser incluso, quedarse fuera de la Champions. Lyon, cuarto clasificado de la Ligue One, está a solo 3 puntos de los parisinos y podrían mandarles a la Europa League en las próximas dos semanas.

