No lo quieren ni un poco: Real Madrid pagaría para que Bale se vaya

"El club debe responder sobre si me iré. Están poniendo las cosas muy difíciles. Intenté salir del Madrid el año pasado y el club lo bloqueó en el último segundo", dijo la semana Gareth Bale cuando se sumó a la Selección de Gales para debutar por la UEFA Nations League.

Está claro que el jugador no está cómodo en la Casa Blanca hace rato, no ve minutos con Zinedine Zidane y para colmo el club no lo dejó irse en los últimos mercados de pases. ¿Pasará otra temporada más sin ser titular y ni siquiera siendo una alternativa desde el banco de suplentes?

Según informó The Telegraph en las últimas horas, Real Madrid está decidido a confirmar la salida de Bale, aunque ello significase poner dinero de su bolsillo para encontrarle algún club que pueda hacerle frente a su contrato. Es uno de los más altos de la plantilla merengue.

Precisamente, el medio británico subrayó que el club español le pagaría la mitad del contrato por las próximas dos temporadas, ya que su contrato con la institución vence el 30 de junio del 2022. El destino más viable que aparece hoy en el horizonte es un posible regreso a la Premier League, donde allí ya brilló con el Tottenham.

El extremo percibe alrededor de siete millones de euros limpios por temporada. Una suma considerable para cualquier equipo. Real Madrid le deberá buscar un club que pueda pagarle el contrato, por lo menos la mitad, o parece que seguirá colgando sin jugar.

