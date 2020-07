No sabemos cómo lo logró: bonito homenaje de Villarreal a Carlos Bacca

Las últimas dos temporadas de Carlos Bacca en el Villarreal no han sido las mejores de su carrera. Desde que volvió a España, el oriundo de Puerto Colombia no ha logrado hacerse con un lugar en el equipo titular. Se ha visto relegado a la suplencia, y ahora no es tenido en cuenta por la lesión que sufrió jugando contra el FC Barcelona.

Sin embargo, y a pesar de su presente no es el más destacado, Carlos Bacca logró superar las 100 presencias con la camiseta del Villarreal. Lo logró en el transcurso de la actual temporada y por eso el club decidió homenajearlo con una camiseta especial que lleva su apellido y el número 100.

Historia viva del Villarreal CF. El club ha rendido homenaje a Manu Trigueros, Sergio Asenjo y Carlos Bacca por cumplir centenario como ‘groguets’ en la presente temporada. El presidente del Villarreal, Fernando Roig, les ha entregado una camiseta conmemorativa, como ya recibieron este curso Santi Cazorla y Moi Gómez".

El colombiano no fue el único premiado y en el acto especial de Villarreal también recibieron sus camisetas conmemorativas los jugadores Manu Trigueros (300 partidos) y el portero Sergio Asenjo (200 partidos). Actualmente, Carlos Bacca ya tiene 110 partidos jugados con el 'Submarino amarillo'.

Lee También