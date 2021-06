Ligue One: el gigante que será comprado por saudíes para competir con PSG

El único campeón de la Champions en el fútbol francés pasa por un difícil momento en todos sus frentes. A la ausencia de títulos y protagonismo en la Ligue One se le suman las deudas que según apuntan los medios, tienen al club al borde del abismo. Tras 10 años sin trofeos de mayor relieve, podemos estar cerca de ver un nuevo PSG en la primera división gala.

Olympique de Marsella, club del sur del país entrenado por el argentino Jorge Sampaoli, está cada vez más cerca de ser comprado por un grupo inversor saudí. Le10Sport asegura que el actual presidente Frank McCourt ha viajado a la ciudad de Riad para verse con el jeque Al-Waleed Bin Talal, cuya fortuna asciende a más de 18 mil millones de dólares. Incluso, periodistas como Jacques Bayle afirman que la operación no está muy lejos de cerrarse.

"No está vendido todavía, pero las negociaciones están muy avanzadas. No puedo decir fecha, pero las negociaciones están muy avanzadas. No digo que se venda ya, pero es una situación difícil para el Marsella, los resultados económicos llegarán en junio y estamos hablando de resultados catastróficos", declaraba el periodista sobre lo que puede ser la llegada del dinero saudí a la principal ciudad del sur de Francia.

Qatar vs. Arabia Saudí, una pelea que se ha instalado en el fútbol

La llegada de Nasser Al-Khelaifi al PSG tenía como objetivo instaurar el nombre del promotor del Mundial de 2022 en toda Europa. Tras casi una década de beneficiosos resultados deportivos y de imagen para su país, desde Arabia Saudí quieren seguir el mismo modelo. Francia, una de las regiones con menos obstáculos para que el dinero extranjero ingrese en los clubes, vuelve a ser el escenario de una batalla entre dos gigantes de Oriente Medio.

Para ejemplificar aún más esto, en Arabia Saudí no cayó nada bien que el primer mundial entre Europa y Asía vaya a realizarse en las tierras de su rival a nivel económico. Es tanto el intereses que tienen desde Riad por arrebatarle el monopolio del fútbol a Qatar, que en el último congreso de la FIFA, donde se pasó la primera votación para jugar las Copas del Mundo cada 2 años, el principal promotor de la idea fue justamente la delegación saudí.

Por lo pronto y luego e 10 años sin títulos de liga, Olympique Marsella está cada vez más cerca de convertirse en el próximo PSG de la Ligue One.

