Panorama UEFA: el fútbol podría volver recién en mayo

Tanto la FIFA como la UEFA ya han decretado el cierre del fútbol. La Conmebol lo estudia. Los empleados de las tres organizaciones están en casa, trabajando a distancia, pero todos ellos tienen la certeza de que el fútbol no regresará a su ser hasta el mes de mayo en el mejor de los escenarios.

La UEFA tiene previsto realizar una reunión con sus 55 federaciones, jugadores y Ligas el próximo martes. El máximo organismo va a intentar salvar las competiciones de la presente temporada, pero alguno de sus máximos dirigentes ya piensa en dar por perdida la campaña como una de las opciones.

La Eurocopa 2020, la de los doce países, busca fecha, momento y circunstancia para que se pueda plantear una posible celebración. Desde Nyon lo tienen claro: "Nadie va a poner en peligro la salud de los aficionados".

Los jugadores quieren parar hasta que haya seguridad plena, algo que con el panorama actual nadie puede garantizar. No lo hacen los gobiernos, no lo van a hacer FIFA y UEFA. Las Ligas aprietan, pero no terminan de darse cuenta de que sin actores no hay función.

Se suceden los equipos en cuarentena y de la reunión del martes puede salir que el fútbol no puede escapar a la situación actual. Los positivos entre los jugadores ya comenzaron a aparecer, valgan como ejemplo los cinco diagnosticados en la plantilla del Valencia.

Todo hace suponer que le mejor solución no pasa por aplazar, sino por suspender, aunque hay muchos intereses económicos en juego como para ejercer presión y que, sea cuando sea, las ligas arrojen ganadores y perdedores.

