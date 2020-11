Agenda de hoy, miércoles 11 de noviembre: amistosos europeos y Liga BetPlay

Se viene un miércoles repleto de fútbol internacional, donde las mejores selecciones europeas estarán disputando encuentros de carácter amistoso.

España, Alemania, Holanda, Francia, Italia, Croacia, Bélgica y Portugal son algunos de los equipos más destacados que participarán de la jornada de este miércoles.

Además, tendremos cuatro imperdibles duelos por la decimonovena fecha de la Liga BetPlay de Colomba.

Amistosos Internacionales

Grecia vs. Chipre

15:45 ESP

11:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:45 VEN, BOL

09:45COL, PER, ECU, USA (ET)

Albania vs. Kosovo

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Lituania vs. Islas Feroe

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Malta vs. Liechtenstein

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Montenegro vs. Kazajistán

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Noruega vs. Israel

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Rumania vs. Bielorrusia

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

San Marino vs. Letonia

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Bulgaria vs. Gibraltar

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Turquía vs. Croacia

18:45 ESP

14:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:45 VEN, BOL

12:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Dinamarca vs. Suecia

19:30 ESP

15:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:30 VEN, BOL

13:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Luxemburgo vs. Austria

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Bélgica vs. Suiza

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Alemania vs. República Checa

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Italia vs. Estonia

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Holanda vs. España

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Polonia vs. Ucrania

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Portugal vs. Andorra

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Eslovenia vs. Azerbaiyán

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Francia vs. Finlandia

21:10 ESP

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

Liga BetPlay de Colombia

Deportivo Cali vs. Envigado | Jornada 19

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Jaguares vs. Junior | Jornada 19

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Boyacá Chicó vs. Rionegro Águilas | Jornada 19

20:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:05 VEN, BOL

18:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional | Jornada 19

22:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:10 VEN, BOL

20:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

