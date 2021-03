Guardiola, anti selección: "No tiene sentido que vayan, supongo que la FIFA hará algo"

La doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se viene está dando muchísimo que hablar, ya que se sabe que hay intenciones de la Premier League de no ceder a sus jugadores a sus respectivas selecciones por el COVID-19.

Entre las más dagnificadas aparece Brasil, quien tiene varias figuras desempeñando sus tareas en Inglaterra, como Alisson, Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesús, Roberto Firmino, Richarlison, entre otros. Es por eso que aún está en duda la disputa de la fecha FIFA en Sudamérica.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, líder de la liga de ese país, también se mostró en contra de que sus jugadores viajen hacia Sudamérica: "No tiene sentido que se vayan y tengan que hacer 10 días de cuarentena al volver. Aquí estamos trabajando durante muchos meses, gastando dinero y el parón internacional llega cuando nos estamos jugando la temporada. Si vamos a perder seis o siete futbolistas no tiene sentido que vayan".

PEP �� No tiene sentido viajar con las selecciones y luego no poder jugar en 10 días. Aquí trabajamos toda la temporada. Gastamos mucho tiempo, esfuerzo y dinero para perder a 6/7 jugadores en este momento de la temporada. No tiene sentido. — Manchester City (@ManCityES) March 5, 2021

Además, el español expresó que no se trata de malas intenciones: "Cuando puedan jugar y volver sin problemas irán, por supuesto. Queremos dejarles ir con la selección. Nunca les diré que no vayan. Pero no tiene sentido volver y estar 10 días sin entrenar y sin jugar cuando nos estamos jugando la liga o la Champions. Estoy seguro de que no van a ir. Supongo que la FIFA hará algo".

Por último, el DT del City dejó una pregunta que llama a la reflexión: "¿Hemos seguido todos los protocolos y ahora, en el momento crucial de la temporada, se tienen que ir? Estoy seguro de que todos lo van a entender".

