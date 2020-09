Podrían sancionarlo hasta 2021: Neymar habría llamado "chino de mie..." a un rival

Cronología del conflicto entre Neymar y Álvaro que comenzó en la cancha, explotó en las redes y todavía sigue dando que hablar �� 1⃣ A poco de finalizar el caliente partido entre PSG y OM, Neymar es expulsado tras pegarle a Álvaro 2⃣ Luego del encuentro, mediante tweets Neymar lo acusa al español de ser racista y se lamenta de no haberlo golpeado en la cara 3⃣ Álvaro niega comentarios racistas y recibe el respaldo de su club 4⃣ Payet, capitán del OM, sube a Instagram una foto burlando a Neymar. 5⃣ El representante de Álvaro revela dichos de Neymar que habrían provocado todos los incidentes ¿Continuará la historia?

