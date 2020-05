Pudo ser Blaugrana: Héctor Moreno reveló quién frenó su fichaje al Barcelona

Sin dudas, Héctor Moreno es uno de los mejores defensores mexicanos de los últimos años y su carrera habla por sí sola. Emigró de la Liga MX en 2008 y a partir de ahí creció notablemente en cuanto a técnica y jerarquía. Con solo decir que disputó 3 mundiales alcanza, pero no está de más resaltar que jugó 12 temporadas seguidas en Europa.

AZ Alkmaar, Españyol, PSV Eindhoven, AS Roma y Real Sociedad fueron sus clubes en el Viejo Continente. Además, podríamos incluir al Barcelona en esta prestigiosa lista pero hubo un jugador que frenó esta transacción. El Blaugrana estaba en pláticas con el ex-Pumas antes del Mundial de Brasil 2014 y pudo haberlo fichado, pero decidieron esperar a la cita internacional y todo se acabó.

Moreno sufrió una dura lesión en su tibia al chocar con Arjen Robben en el partido contra Holanda en los Octavos de Final y su sueño de jugar al lado de Lionel Messi, Neymar, Xavi o Iniesta se derrumbó. "Seguramente hubiera sido diferente (si no me lesionaba) ya que no solo había pláticas con Barcelona sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial, me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera, pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida", reveló Héctor a TUDN.

Más adelante explicó con mucha seguridad: "Aún estando lesionado tuve la oportunidad de firmar por algún equipo, ya recuperado también tuve la oportunidad pero no creía que estaba preparado para irme, fue duro, pero no cambio la experiencia por nada".

"El Mundial de Brasil fue algo maravilloso, lo único que cambiaría no fue la lesión sino el haberle ganado a Holanda, la lesión ya da igual, el hueso está más fuerte que antes, pero fue un año atípico y una experiencia más que me ha llevado a estar aquí, todo lo que ha pasado en mi vida me tienen aquí. Si hubiera firmado antes, quizás no estaría con mi esposa aquí", sentenció el defensor de Al-Gharafa.

