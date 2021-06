Real Madrid: ¿Cómo se mostró Hazard ante la salida de Zidane y el regreso de Ancelotti?

La salida de su ídolo del banquillo abre la puerta a quienes se preguntan si seguirá vistiendo de blanco. Mientras prepara la Euro con Bélgica, Eden Hazard se refirió a la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de Real Madrid. ¿Cómo valoró el extremo la salida de Zidane?

En una charla exclusiva con RTBF, el punta de 30 analizó a su nuevo DT con un claro mensaje sobre su continuidad: "Todos en el Madrid saben lo que ha aportado Ancelotti al club. Con este grupo ganó la Champions y conoce a muchos jugadores. Sabemos que es un entrenador con mucha experiencia. Creo podemos hacer grandes cosas juntos”.

“Todos sabemos que los primeros años han sido malos. Ahora tengo que pensar en la Eurocopa y después estar perfecto para el club el año que viene. No me veo fuera del Real Madrid, espero poder cumplir mis 3 años de contrato con el club”, confesaba un Hazard que no huye de los cuestionamientos a sus últimos 24 meses en la casa blanca.

Ancelotti cuenta con el

En la rueda de prensa donde inicio formalmente su segundo ciclo al mando del club, el italiano se refirió al belga, quien parece que entra en sus planes para la temporada 2021/2020: "Es un jugador que no ha exprimido su máximo potencial pero que lo va a exprimir. Puede ser su año para explotarlo, con confianza...".

43 partidos, 5 goles y 9 asistencias es lo que acumula un Eden Hazard que quiere revancha. El belga asegura que no pretende dejar el Bernabéu por la puerta de atrás. Por último y antes de volver a los trabajos del español Roberto Martínez, se refirió a la salida de Zidane: "Estar cerca de él todos los días como entrenador de la Real fue lo mejor. Ser entrenado por tu ídolo, no hay nada mejor".

Lee También