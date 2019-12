¿Renueva contrato? Luis Suárez habló sobre su continuidad en el Barcelona

Luego de entablar arduas y largas conversaciones, Barcelona concretó a mediados del 2014 la contratación de nada más ni nada menos que Luis Suárez.

Dándole la razón a los directivos Culés, el hombre proveniente del Liverpool, a base de goles importantes y una sociedad memorable conformada con Lionel Messi, se ganó un lugar en la historia grande en el cuadro de España.

A sus 32 años, habiendo cumplido más de cinco defendiendo los colores de la institución Blaugrana, todo indica que el Pistolero está más feliz que nunca y con la sed de gloria intacta para ir en busca de nuevos objetivos junto al Barça.

En diálogo con Sport, Suárez se tomó unos instantes para hablar sobre el récord que acecha desde hace un tiempo y el cual está a punto de alcanzar.

A apenas unos pocos goles de superar a Ladislao Kubala, el atacante uruguayo se encuentra a escasos tantos de arrebatarle el puesto al jugador de Hungría y pasar a ser parte del podio de goleadores históricos de la institución -quedaría ubicado solo por debajo de César Rodríguez y Messi-.

Con respecho a dicho desafío en el que se ve plasmado todo su esfuerzo, Suárez explicó: "Los retos personales hay que tratar de dejarlos de lado, pero en este caso, cuando queda tan poco para poder igualar a un jugador histórico, hay que sentirse muy orgulloso".

Saltando a la renovación de su vínculo, el cual expira a mediados del 2021, Luis dejó en claro que está a gusto en el Barcelona. "Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto", vaticinó.

