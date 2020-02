La situación en el Barcelona no parece haber cambiado demasiado desde la llegada de Quique Setíen.

El conjunto blaugrana sigue teniendo problemas tanto deportivos como institucionales y la segunda parte de la temporada será clave para definir el futuro de los involucrados.

Desde lejos, las cosas parecen verse de la misma manera que desde dentro. O al menos así lo ha reflejado Malcom de Oliveira.

El volante, que tuvo un fugaz paso por el club antes de partir al Zenit, dialogó con Marca en una entrevista exclusiva.

"Me fui bien del Barcelona. Solo quería jugar, todos los futbolistas quieren hacerlo. Elegí el Zenit porque sabía que aquí iba a jugar. Todavía hablo con (Eric) Abidal a veces. Me fui triste, pero habiendo cumplido mi sueño", confesó.

Además, el brasilero le dedicó palabras a Lionel Messi, máximo ídolo de la institución y dejó bien en claro algo que se venía vislumbrando desde hace rato.

"El Barça no cambia mucho, el sistema no cambia mucho, siempre será un gran club. Sí, es cierto que Leo tapa algunos problemas, pero al igual que él también están Suárez, Griezmann, Rakitic, De Jong... No es solo Leo, es todo el grupo. Él es el mejor, a veces hace cosas de locos y ayuda mucho al Barcelona. Cuando se habla del Barça, se habla de él", lanzó. ¡Crack!

