Se tenía que decir y lo dijo Arturo Vidal: picante mensaje para Bayern Múnich

Arturo Vidal, cada vez que le ha tocado jugar en la presente temporada de la mano de Quique Setién -jugó poco y nada con Ernesto Valverde, demostró que es imprescindible para la formación azulgrana. En la vuelta contra Napoli, tras haber sido expulsado en la ida en el San Paolo, el equipo sufrió su ausencia, más que nada, en los últimos minutos del encuentro donde defendieron más de lo que atacaron.

Este jueves, en la conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes entre Barcelona y Bayern Múnich, por los cuartos de final de la Champions League, el mediocampista chileno declaró fiel a su estilo y le mandó un contundente mensaje nada menos que a su exequipo.

"Mañana es el partido más importante del año, tenemos muchas esperanzas en pasar. El Bayern viene haciendo un año espectacular, campeón de Copa y Bundesliga. Sabemos que será difícil, pero será un lindo encuentro. Si hacemos lo que hemos de hacer pasaremos. Será un choque lindo, apretado", empezó Vidal en rueda de prensa.

Además, cuando le preguntaron sobre las provocaciones que llegaron desde Alemania, donde varias figuras ajenas al plantel dieron por casi sellada la clasificación bávara, el mediocampista fue todavía más contundente: "No he tomado mucha atención porque conozco a la gente del Bayern y lo que se habla fuera no es lo que piensan los jugadores. Tiene confianza pero saben que mañana no juegan contra un equipo de la Bundesliga, lo hacen contra el Barça".

Por último, también respondió sobre las comparaciones entre Robert Lewandowski y Lionel Messi, donde en las últimas semanas se habló que el alemán podría haber sido un candidato a ganar el Balón de Oro, galardón que no se entregará a final del 2020: "Lewandowski es extraordinario, incansable, muy peligroso. Lo he visto crecer, cómo se ha preparado y será muy complicado marcarlo. Es muy difícil compararlo con Leo porque Messi es de otro planeta".

Lee También