Sin chances en el United, Romero se mudaría de equipo en la Premier League

El Leicester: un club que sabe hacer negocios y sacar ganancias ��. . ➡ Maguire: comprado por 13.7 millones de euros y vendido por 87 millones. ➡ Mahrez: comprado por 500 mil euros y vendido por 67.8 millones. ➡ Chilwell: formado en la cantera y vendido por 50 millones de euros. ➡ Kanté: comprado por 9 millones de euros y vendido por 35.8 millones. . ¡INCREÍBLE!.

