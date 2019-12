"Soy portugués y tengo mi hogar en Oporto": Héctor Herrera

El vínculo que forjó Héctor Herrera con Porto en sus seis años en el equipo fue demasiado fuerte. Tanto, que llegó a sentirse identificado al punto de decir que se siente de esa nacionalidad, aunque es un referente de la Selección mexicana.

"Esta idea siempre existe. Ahora más que nunca, porque soy portugués y tengo mi hogar en Oporto. Dejé la ciudad, pero siempre estaré conectado con el club, amigos, personal", expresó en una entrevista con el diario O Jogo, dejando la puerta abierta un regreso al club.

"Han pasado seis años que no olvidas de la noche a la mañana. Vivir en Oporto, para mí y mi familia, fue una de las mejores cosas que nos han pasado en la vida y por eso digo que cuando termine mi carrera, me gustaría vivir en Portugal. Es una idea, un sueño que tenemos como familia, pero tenemos que esperar y ver qué pasará con los años", agregó el mediocampista de Atlético de Madrid.

De todas formas, agregó que no le gustó cómo se dio su salida de la institución: "La forma en que me fui no fue la esperada, ni para mí ni para ellos. Nunca pensé en dejar al Porto, pero surgen circunstancias en la vida y el futbol donde es necesario llevarlas".

Por último, Herrera recordó el golazo que marcó en su despedida del club. "Había estado soñando toda la semana que me despediría con un buen gol. Si no es el mejor, el gol de Sporting fue uno de los más hermosos que marqué. Traté de dar lo mejor al club".

Lee También