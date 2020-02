La baja de varios meses de Luis Suárez dejó al descubierto la falta de recambio en la delantera. Barcelona no tiene un punta que pueda suplir al uruguayo, pese a la reciente llegada de Braithwaite.

Sobre esto le consultaron al charrúa en una entrevista con Rac-1 y fue duro contra la cúpula directiva: "Nosotros no tomamos decisiones. Si hubiese sido por los jugadores, hubiéramos traído un delantero ya hace tiempo".

Y agregó: "Hace dos años que vengo diciendo que estaría bien que traigan un delantero joven para que aprendiera, para cuando yo me vaya del club, pero no me hicieron caso".

Además, dio su punto de vista sobre Lautaro Martinez, quien suena en el radar del Barca: "Tiene muchísimas condiciones. Es el segundo año que lleva en Italia y lo lleva haciendo a gran nivel. Pero hay que entender que las decisiones no las tomamos nosotros".

Suárez dio a entender que el plantel, encabezado por Lionel Messi, quiere la llegada del argentino y el impedimento son los directivos. La enorme suma de 111 millones de euros parece ser demasiado para los catalanes.

Por último, confirmó las ganas que tiene Neymar de volver a vestir la azulgrana: "Las palabras hacía él sobran por lo que es como jugador y como amigo. Su intención era querer volver. Esperemos a ver qué pasa".

