"Barcelona tiene problemas más importantes": la provocación de Javier Tebas a Joan Laporta por la Superliga de Europa

Este jueves La Liga de España, junto a los 39 clubes que no fueron invitados a formar parte de la Superliga de Europa, difundieron un comunicado para expresar abiertamente su rechazo "de forma unánime y contundente a este formato". Además, el presidente Javier Tebas ofreció una conferencia de prensa junto a los máximos directivos de Sevilla, Betis, Valencia, Villarreal y Levante para dejar clara su postura acerca de la situación del fútbol europeo y responder a las preguntas de la prensa internacional.

"Yo creo que después de 20 o 25 años de amenazas de crear una competición fuera del entorno de la UEFA, por fin esa amenaza ha ocurrido y en 48 horas se ha desvanecido, no voy a decir que por completo pero una parte importante. En el aspecto positivo, en mi opinión, por un tiempo largo la amenaza ya no va a existir, porque estamos viendo la respuesta que han tenido en muchos países de Europa, tanto de aficionados como de la política", comentó Javier Tebas, presidente de La Liga, al comienzo de la conferencia.

"Lo negativo es el cómo se hacen las cosas y el mensaje que se ha dado de esos clubes. No se puede decir que nos vienen a salvar a de la ruina porque no es cierto. Tampoco se puede decir que no se daña a las ligas nacionales, cuanto menos del aspecto económico pero sí de la meritoctracia. Si tan bueno fuese para el fútbol como nos ha intentado vender el presidente de Real Madrid, no lo hubiesen hecho clandestinamente, lo hubiesen hecho público, por lo menos aquí en España. Muchos de esos clubes sabían que no era bueno para las ligas nacionales", apuntó.

Por otro lado, el directivo español aclaró que todavía es muy pronto para hablar de posibles sanciones para Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los 3 clubes de España que impulsaron el nuevo formato: "No corramos con el tema de las sanciones, tendrá que tener su procedimiento, vamos a ver cómo termina esta acción. Yo no hablo de temas sancionadores, hablo de otro tipo de acuerdos que puedan tener los clubes. Estos clubes han sido sancionados por sus aficionados, por el desprecio del futbol europeo y la política europea. La sanción reputacional la tienen".

Un dardo a Joan Laporta y Barcelona

Joan Laporta ganó las elecciones para ser presidente de Barcelona en marzo. (Foto: Getty)

Este mismo día, Joan Laporta, flamante presidente de Barcelona, abogó por la Superliga de Europa y aseguró en TV3 que es "absolutamente necesaria". En respuesta al mandamás culé, Tebas advirtió que en el conjunto catalán tienen asuntos más urgentes para atender que la creación de un nuevo torneo.

"Joan Laporta hace unas semanas opinaba una cosa en campaña electoral, ahora opina otra y ahora se ha puesto como el máximo defensor de la Superliga. Yo creo que el Barcelona tiene otros problemas más importantes que enfrentarse con el resto de los clubes de España, de Europa, con el resto de las ligas, de las instituciones, que dedicarse a defender una Superliga que ya está muerta. Que se centre más en los problemas financieros, en reestructurar la deuda para que el club esté en condiciones de competir adecuadamente la temporada que viene", afirmó.

Tebas también apuntó contra Florentino Pérez y Gianni Infantino

Javier Tebas también se hizo tiempo para dejarle un mensaje al presidente de Real Madrid, presidente y principal impulsor de la Superliga de Europa, a quien acusó de trabajar en la clandestinidad para la creación de este nuevo certamen.

"Los que dicen que la Superliga es para ayudar al fútbol o mienten o se equivocan. Me sorprende que Florentino Pérez pueda estar equivocado", señaló.

"¿Cómo podemos salir de esta crisis? El futbol europeo y el español no se va a arruinar en 2024 como dice Florentino, el fútbol español tiene vida para muchos años, no hay que hacer ninguna medida excepcional, no se ha pedido ninguna ayuda especial al gobierno durante este período de crisis y se han pagado todos los impuestos", agregó.

Para cerrar, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España también cuestionó el rol de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y le pidió que deje en claro públicamente cuál es su postura.

"El papel de Infantino en esto me preocupa, el discurso que dio el otro día en la Asamblea de la UEFA fue muy contundente, pero los hechos que tengo conocimiento que practica la FIFA con Infatino respecto a la Superliga no es lo que dice. A mí me gustaría que tuviese un claro y más rotundo desmentido de lo que dicen, porque los propios clubes de la Superliga iban manifestando que infantino los venía apoyando. Entonces debería desmentirlo claramente. Tengo mis serias dudas al respecto de Infantino", sentenció.

