Florentino Pérez sobre cómo quedó la Superliga Europea ante la salida de la mayoría de los clubes

Nació el domingo en la noche europea y murió este martes. La Superliga Europea, un proyecto que llevaba ideado más de tres años, se rompió antes de empezar y la cara de eso ha sido Florentino Pérez, quien el lunes a la noche salió encantado a explicar todo y este miércoles debió volver a hablar para levantar los pedazos rotos de su obra.

En una entrevista con El Larguero, el presidente de la Superliga y del Real Madrid aseguró: "Estoy un poco triste y decepcionado. Llevamos trabajando tres años en este proyecto, que consiste en decir qué podemos hacer para luchar con la situación económica que hay en el fútbol. Nos han tratado como si quisieramos matar al fútbol, cuando lo que queremos es salvarlo. En algunos nos habremos equivocado, eso seguro".

Además, apuntó contra la UEFA de Aleksander Ceferin y LaLiga de Javier Tebas: "Nunca he visto una agresividad tan grande por parte del presidente de la UEFA y de algunos presidentes, como el de LaLiga española. Una cosa orquestrada que nos ha sorprendido a todos. Pedimos al presidente de la UEFA hablar y ni nos ha contestado. A partir de ahí empieza una agresividad que no he visto en mi vida. Amenazas, insultos...".

En cuanto a las salidas de los clubes, que empezaron desde los seis equipos de la Premier League, argumentó que todavía nadie se ha ido oficialmente: "Había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés. Eso empezó a contagiar a los otros, que son personas de una edad y tienen miedo porque no entendían lo que estaba pasando. Todos firmamos un acuerdo vinculante, pero entre toda la avalancha de la Premier dijeron que de momento lo iban a dejar. Eso sí, de momento nadie se ha ido".

Por último, sentenció que la Superliga todavía existe, aunque lógicamente no de la manera que él quería: "El proyecto está en ‘stand by’. La sociedad sigue existiendo, pero se te van la mitad cansados de lo que han oído en 24 horas. La Juve y el Milan no se han ido".

