Terminó la Premier League: así quedó la tabla de posiciones final

Terminó la @premierleague y así quedó todo: �� Clasificados a Champions League: Liverpool, Manchester City, Manchester United y Chelsea. �� Clasificados a Europa League: Leicester City y Tottenham. �� Descensos: Norwich, Bournemouth y Watford.

