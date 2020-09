Tiembla Pelé: el récord histórico de O Rei que Messi puede romper esta temporada

Finalmente, luego de varias semanas en las que su futuro estuvo en el aire y la tensión aumentaba de forma progresiva, Lionel Messi tomó la decisión de seguir en el Barcelona y continuar en el club de sus amores de cara al inicio de la temporada 2020/2021. Centralizado ya en el inicio de la próxima campaña, el argentino tendrá al alcance de sus facultades la posibilidad de hacer historia una vez más.

"Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca", marcó La Pulga el pasado viernes al confirmar su continuidad. Lo cierto es que el rosarino, junto al club de sus amores, podrá escribir su apellido -una vez más- en las páginas doradas en la historia del fútbol en caso de sumar unas pocas conquistas más a su registro.

A falta del comienzo de una nueva temporada, el astro argentino, además de los correspondientes títulos en el camino, también tendrá entre ceja y ceja un récord histórico que Pelé ostenta al día de la fecha y desde hace aproximadamente cinco décadas.

Con 634 gritos con los colores del Barcelona sobre su piel, Lionel está a apenas nueve de igualar a O Rei, quien en su momento logró registrar 643 con la camiseta de su querido Santos. En consecuencia, en caso de marcar una decena de goles, el astro argentino le quitará la marca al histórico futbolista de Brasil.

Por lo pronto, con un tiempo relativamente prudente para ponerse a la par del resto de sus compañeros, Messi regresará a los entrenamientos el próximo lunes y trabajará por primera vez bajo lsa órdenes de Ronald Koeman, flamante DT que Barcelona anunció hace un tiempo en reemplazo de Quique Setién.

