Toni Kroos y Mason Mount se cruzaron en Twitter luego del Chelsea vs. Real Madrid en la Champions

Dicen que los partidos duran 90 minutos y que lo que ocurre dentro de la cancha no sale de ahí. Parece que este no fue el caso de un Toni Kroos y Mason Mount que tras la semifinal de Champions de anoche entre Chelsea y Real Madrid se terminaron cruzando en Twitter. La historia de una nueva ‘rivalidad’.

“Ninguno de sus jugadores me ha impedido dormir durante 15 años. Juegan bien como equipo, pero no puedo nombrarlo”, había declarado el volante alemán en la rueda de prensa previa al choque de ayer. Tras el 2-0 donde pudo marcar el tanto definitivo en favor de su equipo, Mason Mount respondió a las palabras de Kroos en un dardo directo que no pasó desapercibido.

Si bien no hubo necesidad de nombrar al germano, la sonrisa del británico en el post partido revelaba hacía quien iban dirigidas sus palabras: “Vi a uno de sus jugadores decir que ninguno de nuestros jugadores le impedía dormir. Tal vez debería perder el sueño por nuestro equipo. Podíamos haber marcado más de cinco goles”.

“Felicitaciones por tu primera final”

Ganador de las ediciones de 2013, 2016, 2017 y 2018, Toni Kroos salió rápido a responder a un Mount que el próximo 29 de mayo buscará su primera Champions. Por medio de cuenta Twitter, el jugador del Real Madrid devolvió el golpe: “Sigo durmiendo bien. Pero bien hecho ayer. felicitaciones. Buena suerte en tu primera final de Champions League”.

La respuesta del germano no tardó en hacerse viral mientras Chelsea y Manchester City ya preparan una nueva final de la Champions. Queda claro que sobre el campo Mason Mount se llevó la victoria, en las palabras cada uno elegirá a su ganador de este primer round de una nueva ‘rivalidad’ en la ‘elite’.

