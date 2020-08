TyC Sports: Messi se presentará a entrenar con el Barcelona

Con Guardiola como DT, Messi disuptó 219 partidos y anotó 211 goles: un promedio de 0.96 goles por partido a lo largo de 4 temporadas ��. . En total, juntos ganaron 3 ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopa de España, 2 Champions League, 2 Supercopa de Europa y 2 Mundiales de Clubes ��. . (Fuente: Stats Perform)

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Aug 26, 2020 at 7:40am PDT