Valverde se despidió con una carta y los hinchas del Barcelona lo destruyeron

Luego de quedar eliminado en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético Madrid, la Comisión Directiva del Barcelona decidió ponerle punto final a su vínculo con Ernesto Valverde.

Pocos minutos después de oficializar la partida del director técnico, la institución Blaugrana a su vez anunció a su reemplazante: Quique Setién.

Este martes, a modo de despedida, el conjunto Culé le dio la posibilidad a Valverde de publicar y difundir a través de las redes sociales del club una pequeña carta a modo de agradecimiento por los años vividos.

“Mi etapa como técnico del Barça ha llegado a su fin...” — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 14 de enero de 2020

Si bien muchos hinchas del Barcelona le devolvieron la gentileza a Ernesto con palabras de cariño, otros optaron por desestimar las palabras del entrenador.

+ La carta de Valverde:

Queridos culés,

Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Pero por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa.

Quiero agradecer al presidente Josep Maria Bartomeu y a la Junta Directiva la oportunidad que me dieron de dirigir este equipo y su confianza durante todo este tiempo. También me gustaría agradecer el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el Club durante estas dos temporadas y media y especialmente a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él y con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos. Evidentemente también quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién.

Un abrazo a todos.

Visca el Barça i Visca Catalunya

Ernesto Valverde

En la publicación llevada a cabo por el elenco de la Liga Española en Twitter, un sinfín de hinchas de la institución replicaron la misma con insultos para con el ex DT del club.

+ Para muchos hinchas del Barcelona, el paso de Valverde por el banco de suplentes quedará en el olvido dentro de poco:

