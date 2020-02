Al igual que en la temporada pasada, Leeds United comenzó con todo su participación en la segunda categoría del fútbol inglés, ilusionando a sus hinchas con el ascenso.

Sin embargo, en las últimas fechas, el popular conjunto comandado tácticamente por el argentino Marcelo Bielsa comenzó a mermar en cuanto a los resultados.

Bajo esa órbita, y, con la obligación de recuperarse, este martes visitó a Brentford, un rival directo en la lucha por el ascenso, por la trigésimo segunda fecha de dicho certamen.

Y la historia comenzó muy mal para Leeds, ya que, cuando se jugaban 24 minutos de la primera parte, los anfitriones se pusieron en ventaja de forma increíble.

Es que Kiko Casilla, portero español del equipo de Bielsa, no pudo parar una pelota sencilla, la cual se le escapó y le quedó servida a Said Benrahma, que no falló.

Posteriormente, Liam Cooper igualó la contienda a los 37 minutos de ese mismo período inicial para que Leeds se lleve al menos un punto como consecuencia de un empate 1-1.

+ El blooper de Casilla:

