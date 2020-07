Video: gol de Messi en el entrenamiento de Barcelona mientras se habla de su salida

La situación actual de Barcelona no es la mejor ni por asomo. El equipo de Quique Setién no juega bien, no consigue buenos resultados y se encamina hacia un rotundo fracaso en La Liga de España.

Como consecuencia de ello, el ánimo de gran parte del plantel es negativo. Y uno de los que no están para nada conformes con el rumbo de Barcelona es el mismísimo Lionel Messi, que hasta podría irse.

Según indican desde varios puntos de España y de Europa, ahora sí hay una posibilidad concreta de que el astro se vaya de Barcelona. Y, por supuesto, interesados no faltan: Manchester City ya comenzó a perfilarse.

Mientras tanto, a la formación catalana le quedan obligaciones por delante y es por ello que no puede darse el lujo de descansar demasiado. Así fue como afrontó una nueva sesión de entrenamiento.

En la misma Messi demostró que, futbolísticamente, sigue intacto. Lo hizo asociándose muy bien con Luis Suárez, su socio dentro del campo de juego y alguien que también manifestó su malestar.

En esta oportunidad, el uruguayo fue quien se vistió de asistidor para dejar a Messi en una muy buena posición. Luego, el crack argentino definió con mucha clase contra un palo para concretar el tanto.

+ El gol de Messi en la práctica:

Mientras Leo Messi es tendencia en el mundo, él sigue haciendo goles: gran jugada y asistencia de Lucho Suárez para la definición del 10 argentino en el entrenamiento del Barcelona. pic.twitter.com/0F8UnR3eOs — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2020

Lee También