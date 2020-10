Paredes jugó nueve minutos, se lesionó y pidió el cambio con PSG

En la Fecha FIFA, Leandro Paredes jugó con la Selección Argentina y fue titular en las victorias contra Ecuador y Bolivia.

El mediocampista argentino regresó a Francia para sumarse al equipo de Thomas Tuchel en Paris Saint-Germain.

Sin embargo, el ex Boca no volvió de la mejor forma: no pudo jugar ni diez minutos este viernes por la Ligue 1.

La mitad del campo de juego, Paredes sintió una molestia muscular en el posterior de su pierna derecha y así se lo hizo notar al banco de suplentes parisino.

En la visita al Nimes Olympique, el mediocampista se tiró al césped del campo de juego y esperó la ayuda de los médicos para salir.

Malas noticias para PSG, que entresemana deberá jugar por Champions League contra Manchester United.

Lee También