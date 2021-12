Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sueña hace un largo tiempo con la posibilidad de que la Copa del Mundo se juegue cada dos años, aunque esa idea no deja conforme a otros importantes dirigentes. En este marco, Aleksander Ceferin tomó la posta tras el Comité Ejecutivo de la UEFA y lanzó un mensaje claro hacia la Federación de Suiza.

"La idea inicial de la FIFA fue hacer un congreso y votar, nosotros y la Conmebol nos opusimos. FIFA persigue todavía el proyecto, no tenemos una estrategia concreta para el lunes somos 211 federaciones. Escucharemos, no tenemos agenda, lo único que sabemos es que se llama por el futuro del fútbol que puede significar mucho o no significar nada", explicó el presidente de la UEFA.

A su vez, Ceferin dijo estar "cansado de ver propuestas publicadas en los medios" sobre la posibilidad del Mundial cada dos años y modificaciones en el calendario internacional, que están "interconectadas". Y para finalizar con este tema agregó: "En nuestra confederación el calendario está muy lleno, no hemos empezado a debatir sobre el calendario internacional porque las noticias vienen de los medios. Espero que empecemos a hacerlo en cuanto empiece el año que viene, pero hasta ahora ni una discusión".

Ceferin da sus explicaciones sobre lo ocurrido en el sorteo de octavos de la Champions

El dirigente esloveno explicó lo siguiente con respecto al insólito error por parte de la UEFA cuando el lunes pasado se volvieron a sortear los cruces de octavos: "Nos llegó la Información de que algo fue mal con el software tuve una reunión con ellos de manera telefónica. Los proveedores de este software propusieron volver a hacer el sorteo y que no se sabía cuándo se había producido el error”. Para culminar, detalló: "Decidimos ser transparentes y decirlo para aprender cara al futuro. Es muy pronto para saber las posibles consecuencias. No podemos ser tan dependientes de la tecnología. No fue un error humano, fue un error de la UEFA, pedimos disculpas a todos".

La polémica declaración de Mascherano sobre el Mundial cada dos años

En una charla en la cuenta de Instagram de Rio Ferdinand, Javier Mascherano le confesó a su amigo inglés que no vería mal la idea de FIFA: "Como jugador me encantaría poder jugar la Copa del Mundo cada dos años".

Sin embargo y pese a estar de acuerdo con esta iniciativa, el Jefecito acotó que se debería analizar lo que propone Arséne Wenger, autor intelectual de la idea, como también es "importante hablar con jugadores y entrenadores ya que es muy interesante poder conocer sus opiniones".