Fue el duelo más esperado de la tercera fase de las Eliminatorias CAF (Confederación Africana de Fútbol), ya que reeditaba lo que fue la reciente final de la Copa Africana de Naciones y podía darse como una revancha de aquel duelo que ganó Senegal para ser campeón por primera vez. En la ida, la Egipto de Mohamed Salah había logrado el triunfo por la mínima, por lo que los senegaleses debían salir a ganar para soñar con el boleto a Qatar 2022.

El partido fue una auténtica lucha y no precisamente en duelo futbolístico. Los seleccionados directamente lucharon más de lo que intentaron jugar para tratar de buscar uno de los cinco boletos que otorga África a la Copa del Mundo. El primero de esos lugares ya lo ocupó Ghana tras dar el golpe en Nigeria y lograr la clasificación. Ahora el turno le llegó a Senegal, que clasificó tras vencer por penales a Egipto.

Fue una dura batalla entre Senegal y Egipto. Los senegaleses, tal como sucedió con los egipcios en el partido de ida, golpearon rápido y emparejaron la serie rápido. De una jugada detenida, finalmente, Boulaye Dia, futbolista del Villarreal, forzó en el área y venció a Elshenawy para el 1-0 al cuarto minuto de juego.

Tras ese primer tanto, el juego no prosperó. Interrupciones por doquier, sobre todo del lado egipcio para tratar de evitar cualquier situación de peligro senegalesa, y pocas situaciones provocaron que el primer tiempo casi no tenga minutos de juego y ni hablar de ocasiones. En la segunda parte, el partido no varió mucho, aunque sí hubo más aproximaciones. Eso sí, continuó el juego con interrupciones y faltas a montones. El 1-0 llevó el partido al tiempo extra por el mismo resultado en la ida.

VIDEO: el gol de Senegal

En la prórroga, el partido mostró otra versión con Senegal con más decisión por buscar la clasificación a Qatar 2022. Elshenawy agigantó su figura con un par de atajadas que llevaron todo a la definición por penales. Y en las ejecuciones, ninguno parecía querer ganarlo: dos penales de Egipto y dos de Senegal fueron errados, entre los que estuvo la definición de Salah, que la mandó por arriba del travesaño. Finalmente, Mendy tapó un penal clave y las definiciones de Sarr, Bamba Dieng y de Sadio Mané le dieron la clasificación a Senegal en casa. Copa África y Qatar 2022 en un gran año para los senegaleses.

VIDEO: el penal de Mané que manda a Senegal a Qatar 2022