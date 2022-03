Qatar 2022 sigue sumando clasificados de cara a un torneo que en las próximas horas definirá a los embajadores de la CAF. Las Eliminatorias de África entran en su fase más decisiva, con encuentros que dejarán a varias estrellas sin la posibilidad de jugar el Mundial y choques de alto vuelo. Así se define la clasificación.

No habrá repechaje para un continente que cuenta con cinco plazas fijas en Qatar 2022 y que tendrá todo definido para el próximo 29 de marzo. Dicha fecha marcará que selecciones del fútbol africano viajen a Doha a mediados de noviembre , así como cuales tendrán que empezar a pensar ya en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Mientras el planeta vive las primeras horas de resaca tras lo ocurrido en UEFA y Conmebol, Eliminatorias de África calientan motores para sus últimos 180 minutos. No habrá lugar para los errores en las llaves que el próximo martes nos darán a conocer que figuras del continente africano dicen presente en Qatar 2022.

Así se define

El formato es más que sencillo. Tras una primera fase de grupos donde varios históricos se quedaron en el camino, la CAF ha dispuesto cinco llaves de enfrentamientos a 180 minutos donde cada ganador se hará con los cupos disponibles a la Copa del Mundo. República Democrática del Congo vs. Marruecos, Malí vs. Túnez, Camerún vs. Argelia, Ghana vs. Nigeria y Egipto vs. Senegal, los enfrentamientos que tendrán su primer round en las próximas horas.

Destaca por encima de todos la revancha de la final de Copa de África vivida en las última semanas. Senegal y Egipto volverán a medir fuerzas para decidir cual de las dos potencias va a Copa del Mundo. Sadio Mané vs. Mohamed Salah, el gran choque de una eliminatoria que en caso de empate en el global podría ir hasta los penaltis.