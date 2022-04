Desde hace varios meses que Ghana está trabajando fuerte para lograr convencer a ciertos futbolistas de jugar en su selección. Los esfuerzos podrían tener resultados sorprendentes de cara a su participación para el Mundial de Qatar 2022. Según un informe desde aquel país, dos jugadores importantes, con gran presente en LaLiga de España, están cerca de confirmar su participación con el combinado de las Black Stars.

De acuerdo a la información del portal ghanasoccernet.com, los hermanos Nico e Iñaki Williams habrían acordado con la Asociación de Fútbol de Ghana su participación con la selección. Sus padres ghaneses habrían sido importantes en la decisión final de los jugadores del Athletic Club de Bilbao, ya que no serían tenidos en cuenta para jugar en el seleccionado de España.

Ghana ya estuvo tratando de convencer a Iñaki Williams de jugar para su seleccionado. En una entrevista realizada en 2021, el delantero del Athletic ya habló sobre un posible llamado de Ghana y había descartado la opción. "Mis padres son de Accra y realmente disfruto ir. Pero no nací ni me crié allí, mi cultura está aquí", supo decir en una entrevista con The Guardian. Y agregó: "No creo que sea correcto tomar el lugar de alguien que realmente merece ir y siente Ghana al 100%".

Iñaki Williams supo vestir la camiseta de España, pero sólo lo representó en un amistoso (ante Bosnia en 2016). Nunca más fue llamado, por lo que es elegible para Ghana y, según lo que reportan desde aquel país, acepta jugar en esta selección para estar en Qatar 2022.

Nico Williams, por su parte, tampoco ha representado a la selección absoluta española de forma oficial. Sí ha estado en algunos partidos para los combinados Sub-18 y Sub-21, por lo cual también podrá estar con Ghana en Qatar 2022, cumpliendo sus sueños de estar en un Mundial.

Ambos son figuras de Athletic Club de Bilbao. Iñaki Williams lleva seis años sin perderse un partido de LaLiga, absoluto récord, mientras que Nico ya es titular y ha tenido participación en 30 encuentros de este torneo. Buscarán ayudar a Ghana en el Grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar, que también integran Portugal, Uruguay y Corea del Sur.