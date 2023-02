En la previa a los premios The Best, FIFA sorprendió con un anuncio inesperado, desde la gala de los premios en este 2023 en adelante, contará con una embajadora que viene de afuera del rubro del fútbol, pero con la misión de promover iniciativas de varios hinchas en el mundo.

FIFA ha elegido a la supermodelo, actriz y empresaria brasileña Adriana Lima un símbolo mundial de la moda paraque se convierta en la primera embajadora mundial de FIFA para que ayude a difundir y promover las iniciativas de todos los aficionados al fútbol.

En el comunicado oficial, FIFA expone lo que dijo Gianni Infantino al anunciar a la supermodelo como nueva embajadora: "Adriana transmite enseguida su calidez, amabilidad y accesibilidad, y la pasión que siente por nuestro deporte. Vive por y para el 'futebol' y por eso también puede ser un excelente vínculo entre la FIFA y los hinchas de todo el mundo".

Adriana Lima, deberá según Infantino, desarrollar, promover y participar en varias iniciativas mundiales dirigidas a los hinchas de todo el planeta y fue elegida "por tener orígenes más que modestos y ser aficionada al fútbol".

La nueva embajadora de FIFA dijo que "me siento muy agradecida y honrada de que la FIFA me haya elegido como primera embajadora mundial para los aficionados y de que se me conceda una plataforma como esta para ayudar a los hinchas a acercarse todavía más al fútbol". Adriana Lima entregará el Premio a la Afición de la FIFA, en el marco de los The Best FIFA Football Awards 2022, el lunes 27 de febrero en París.