La final del Mundial de Francia 1998 puede ser considerado como uno de los peores resultados que ha tenido la selección de Brasil en la historia de la Copa del Mundo. Antes del 3-0 de la selección gala, los jugadores brasileños la pasaron muy mal con el episodio protagonizado por Ronaldo Nazário, quien sufrió de convulsiones y estuvo a punto de no jugar dicho encuentro.

Ronaldo perdió el conocimiento y sufrió un severo caso de convulsiones, donde hasta compañeros suyos lo tuvieron que asistir. Pese a ello, terminó jugando la final horas después. Su reemplazante inmediato, o al menos en el pensamiento del técnico Mario Zagallo, era Edmundo, quien reveló detalles no conocidos sobre lo que le pasó al atacante.

En una charla para el podcast Inteligencia, Edmundo reveló lo que sucedió con Ronaldo y cómo él junto a otro compañero lo ayudaron de inmediato. "Estaba subiendo a los dormitorios con Doriva y vi a Ronaldo teniendo convulsiones. Salí a los pasillos a avisar a todos y junto a César Sampaio sujetamos su lengua mientras los ojos se movían hacia atrás", empezó contando. Y continuó: "Cuando vi a Ronaldo teniendo las convulsiones, salí gritando por los pasillos. Estaba morado, con lengua volteada, resoplando... Llegaron los médicos enseguida y lograron que recuperara la consciencia".

El susto que vivieron los jugadores brasileños no se lo olvidan hasta el día de hoy. "Todos sabían que había convulsionado salvo él. Entró en la habitación, se sentó y empezó a comer tarta. Todos le miraban tensos", contó. Y otra cosa que no olvidan es la frase que deslizó Leonardo, el ahora director deportivo de PSG, cuando Ronaldo salió a hablar por teléfono. "Leonardo dijo: 'Hay que hablar con él, va a morir en el campo'", reveló Edmundo.

El ex Vasco da Gama tenía todo para ser el reemplazo de Ronaldo. "Zagallo dijo que Ronaldo no iba a jugar y que iba a ser titular aquella noche. Me animaron todos, llegamos al estadio, salió el acta y yo era titular. Luego, llegó Ronaldo con los médicos en buen estado y, tras reunirse con Zagallo, me dijo que jugaría él como titular y no yo", relató. Pero aclaró: "Fue una decisión más médica que técnica. Él venía de ganar el Balón de Oro y era el mejor jugador del mundo".

Al final, Francia destruyó las esperanzas de Brasil de salir campeón, lo que lo obligó a Ronaldo a tener que esperar cuatro años más para ganar un Mundial.